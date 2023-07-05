04.07.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Bafra oteller bölgesinde, İbrahim ÇOLAK (E-43), 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UM 997 plakalı araç ile Concorde Otel istikametinden Thalasa Otel istikametine seyrettiği sırada, yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cafer KAVAZ ( E-58 ) yönetimindeki SD 971 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.