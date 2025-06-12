Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.06.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Şahin KARABIYIK (E-35) 185 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MK 845 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Mevlevi Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin bordür taşları ile trafik levhasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.