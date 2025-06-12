11.06.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde park halinde bulunan ve Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.T.M.(E-23)’nin kullanımındaki ve A.D.(E-24)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve akabinde kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 36 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 4.700 TL, 250 ABD Doları ve 65 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.