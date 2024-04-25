Girne’de 170 mlgr alkollü içki tesiri altındaki motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 03.30 sıralarında, 170 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Rıdvan Saltalı (E-24), Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde batıya doğru giderken, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve kaldırım taşlarına çarptı. Kazada yaralanan Saltalı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.