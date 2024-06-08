19 sürücünün de alkollü araç kullandığı tespit edildi

Lefkoşa, 8 Haziran 24 (TAK): Gazimağusa’da ve Girne’de alkollü araç kullanan sürücüler kaza yaptı, 2 kişi yaralandı. Polisin dünkü trafik denetimlerinde ise 19 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

-2 kaza 2 yaralı

Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da 186 miligram alkollü içki tesiri altında Dedeoğlu çemberinden Sema ışıklarına seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatma Acar'ın (K-32) SK 833 plakalı aracı yoldan çıkarak önce çöp konteynerine, ardından da park halindeki CS 009 plakalı araca çarptı. Hafif yaralanan Fatma Acar Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Öte yandan dün gece Girne’de 77 miligram alkollü içki tesiri altında Karakız Sokaktan anayol olan Mustafa Çağatay Caddesine dikkatsizce giriş yapan Mulla Yusuf Sacır’ın (E-71) NS 951 plakalı aracı Mehmet Hilal Demiri (E-20) yönetimindeki ST 214 plakalı motosikletin önünü tıkadı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Demiri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

-Trafikte denetim… 2 bin 27 sürücüden 342’si rapor edildi

Öte yandan polis dün ülke genelinde kontrol ettiği 2 bin 27 sürücüden 342’si hakkında yasal işlem başlatırken, 19 araç da trafikten men edildi.

342 sürücüden 127’si süratli, 19’u alkollü, 1’i ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 50’sinin sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 22’sinin emniyet kemeri takmadığı, 4’ünün seyrüsefer ruhsatsız, 1’inin sigortasız araç kullandığı tespit edildi. 118 sürücüye “diğer” trafik suçlarından ceza kesildi.