Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, yeniden seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti.

Aliyev döneminde KKTC ile Azerbaycan arasında güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurulduğuna işaret eden Taçoy, “İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sadece ülkesi için değil, Türk Dünyası için de büyük bir şanstır” dedi.

Taçoy mesajında “Ülkesi Azerbaycan’ı kısa sürede hem bölgesinde hem de dünyada önemli bir ülke haline getirmiş olan Sayın Aliyev, Türk Dünyası’nın birliği için de önemli hizmetleri olan bir isimdir.

Son dönemde ortaya koymuş olduğu irade ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinin önünü açmış olan Sayın Aliyev’in yeni dönemde de bu yönde önemli çalışmalar yapacağına yürekten inanmaktayım…” ifadelerine de yer verdi.