Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından, Aliyev’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Erhürman'ı cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek bu desteğin gelecekte de süreceğini vurguladı.

Açıklamada, görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliği imkânlarının ele alındığı da kaydedildi.