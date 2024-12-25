Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine gitmek üzere olan Aliyev, uçakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Aliyev, AZAL uçağının kazası nedeniyle BDT Zirvesi'ne katılamayacağını ve geri dönme kararı aldığını Putin'e iletti.

Aliyev ve Putin, Azerbaycan ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğunu uçakta hayatını kaybedenler dolayısıyla birbirlerine taziye dileklerinde bulundu.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 62 yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunduğunu duyurmuştu.