Alithia'ya göre "Türk askeri Pile’deki ara bölgeden çekildi".
Rum hükümet kaynaklarına dayanarak, Pile-ara bölge statüsünün, ağustos ayında meydana gelen gerilim öncesindeki haline geri döndüğünü yazan gazete, aynı kaynakların, Türk askerinin dün sabah ara bölgeden çekildiği bilgisini edindiklerini aktardı.
Gazete, Kıbrıs gazetesinin dünkü sayısında Özer Kanlı imzasıyla yayımlanan haberi geniş ölçekte aktardı, Pile konusunda KKTC ve Güney Kıbrıs’la iki ayrı anlaşma yapıldığı yönündeki önceki günkü haberinin, doğrulandığını yazdı.