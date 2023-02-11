CHP eski Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti CHP eski Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Ali Karasel isimli öğretmenimizin naaşına ulaşıldı.