Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Ali Karasel isimli öğretmenimizin naaşına ulaşıldı.
Ali Karasel'in naaşına ulaşıldı
Adıyaman'daki Isias Otel'in enkazından acı haberler gelmeye devam ediyor.
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