Gazimağusa’da ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ali Akın’ın ölüm sebebi, kalp krizi olarak belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ölüm sebebi yapılan otopside belirlenen Ali Akın, 26 Kasım’da Gazimağusa'da, kalmakta olduğu evde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmişti.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.