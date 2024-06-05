Alevkayası’nın güneyinde yangın meydana geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yazılı açıklamasında yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ve bölge belediyelerine ait tankerler ile müdahale edildiğini belirtti.

Yangının sarp ve dik yamaçlarda devam etmesi nedeniyle yer yer yanmalar görüldüğü kaydedilen açıklamada “Alevlerin ormanlık alana yayılmasını önlemek amacıyla geniş çevre emniyeti alınarak söndürme ve soğutma çalışmaları sürdürülüyor” denildi.