Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, “Meclis'te yaşananlar iki buçuk yıldır süregelen demokrasi ayıbının ispatıdır.” dedi.

Alas, konuyla ilgili açıklamasında, “Son iki buçukta ülkeye yaşatılanların neden hükümetin ilk günden istifaya zorlanılmasının gerekli olduğunu ve neden bu hükümetle iş tutmanın yanlış olduğunu herkese net bir şekilde gösterdiğini” ifadesini kullandı.

Meclis’te bu oyunu oynayabilecekleri bir sahnenin kurulmasına izin verilmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Alas, geçen sürede kendi konforlarından vazgeçmek istemeyenler nedeniyle bu durumun kanıksanmış ve normalleştirilmiş olduğunu savundu.

“UBP-DP-YDP halk iradesine müdahale edilmesinin bir aracı haline gelmiştir.” diyen Alas, “Gayrimeşru bir hükümetin varlığının” bir demokrasi ayıbına neden olduğunu, üstü örtülmeye çalışılsa da dün gecenin bunu gözler önüne serdiğini öne sürdü.