Alaniçi köyünde yarın “Tahıl Alanlarında Görülen Hastalık ve Zararlıları” konulu eğitim düzenlenecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre eğitim, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından birlikte organize edildi.

Alaniçi köy kahvesinde saat 19.00’da başlayacak eğitim, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle geçen yıl tahıl alanlarında hastalık ve zararlı popülasyonunda yaşanan artışın, bu yıl da görülme ihtimalinden dolayı düzenleniyor.

Eğitim, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Celalettin Gözüaçık ve TAGEM’den Dr. Hakan Hekimhan tarafından verilecek.