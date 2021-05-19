banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Akıncı haritası ve Tatar

BAŞYAZI
Türkiye

BAŞYAZI

19 Mayıs 2021, 04:05

Ne Crans-Montana müzakerelerinin, ne Berlin görüşmelerinin, ne de gayri resmi Cenevre konferansının daha fazla önemi var.

Her şeyden önemli tek bir şey var aslında, Kıbrıs Türk toplumunun sorgulaması ve hesap sorması gereken.

Siyasi görüşü her ne olursa olsun, Kıbrıs Türkünün her bir ferdinin, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi paydaşlara ve daha da önemlisi Kıbrıs Türk halkının onayına sunulmadan ve hatta “yangından mal kaçırırcasına”, Rum tarafına sunulan “yeni harita” ile ilgili açıklama ve şeffaflık talep etmesi gerek.

Var mı yok mu, artık muamma olmaktan çıkan harita ile ilgili karanlık dağılmalı ve sır perdesi aranmalı.

 “Harita” meselesi diğer bir ifade ile “Akıncı haritası”, Kıbrıs Türk toplumunun kaderini ve geleceğini derinden etkileyecek kadar da önemli.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve yakın çevresinin, Rum liderliğinin taleplerini geri çekmesi ile Türk tarafı tarafından geri çekildiğinden geçerliliği olmadığı iddia etse de, “Akıncı haritası", Kıbrıs müzakere ve yakın siyasi tarihi içerisinde karanlık bir nokta olmaktan çıkarılmalı.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve yakın çevresinin, Kıbrıs Türk toplumuna açıklama yapma zorunluluğu var.

Dönemin Hükümeti ve mecliste temsil edilen partilerin de, haritadan bihaber olması bir yana, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözcüsü tarafından haritanın varlığının kabul edilmesi ile de Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun vicdanında suçlu olduğu gerçeği artık “harita” kadar gerçek.

Annan Planı referandumunda oylanan ve Kıbrıs Türk toplumunun pek de içine sinmeyen haritada yer alan iade edilecek topraklardan daha fazlasının ve/veya daha değerli ve stratejik olan bölgelerin, Kıbrıslı Rumlara bırakılmasının prensip olarak “Akıncı haritası” ile Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul ve teyit edildiği anlamına gelmesi ise Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk toplumunun “kırmızı çizgilerine” federasyon duygusallığı uğruna “sırt dönmesinin” veya “ihanetinin” somut bir kanıtından çok daha derin anlamları barındırmakta.

Kıbrıs Türk toplumunu en çok sevdiğini iddia edenler tarafından Kıbrıs Türklerinin geleceklerinin “ipotek altına” alınmasıdır, “Akıncı haritası.”

“Akıncı haritası”, Kıbrıs Türklerinin kimlik ve kültürlerini koruma iddiası kisvesi altında “federasyon” hayallerine Kıbrıs Türk toplumun haklarının kurban edilmesidir.

Ankara hükümetleri ile görüş ayrılıklarının Türk devleti düşmanlığına politik bir araç olarak kullanılarak anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine hedef gösterilmesidir, “Akıncı haritası.”

“Akıncı haritası”, haritayı saklama gereği duyanların, Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesi verdiği topraklara ait olmadıklarının da bir kanıtıdır.

Sol düşüncenin Türkiye düşmanlığı olarak kurgulandığı ilkel ve sığ bir düşüncenin ürünü olması yanında Kıbrıs Türklerinin “eşit siyasi egemenliği” hakkının da Rum tarafına teslim edilmesidir, “Akıncı haritası.”

Ve, “Akıncı haritası”, Kıbrıs Türklerinin yakın siyasi tarihindeki “kara leke ve deliklerden” sadece biridir.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya açık çağrımızdır;

AÇIKLAMAK ZORUNDASIN.

Kıbrıs Türk toplumunun vicdanında, “kapalı zarfta teslim ettim” açıklamaları ve algı operasyonları ile de aklanmış olduğu yanılgısına da düşmemeli, Mustafa Akıncı.

Ve, görevde bulunduğu dönem boyunca “devlet arşivlerine” girmediği veya ortadan kaldırıldığı iddia edilen diğer tüm belgelerin de açıklaması istenmeli, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan.

Görev ise, elbette yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan başkasında değil.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kucağına bırakılan “ateş topu”ndan ve “popülist bir politikacının bilinçli eylemsizliği ile kafasını kuma sokmaktan” hiç vakit kaybetmeden kurtulması gerek.

“Akıncı haritası”, Ersin Tatar’ın Devlet adamı olduğunu ortaya koyması için bir zeminden öte Kıbrıs Türklerine karşı sorumluluğudur.

Ve yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ise açık davetimizdir;

“AKINCI HARİTASI”NI AÇIKLAMA SORUMLULUĞUNDAN KAÇMAMALISIN.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim