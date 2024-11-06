Fileleftheros gazetesi “AKEL heyeti İşgal Altındaki Topraklarda Kıbrıs Sorununu Görüştü” başlıklı haberinde, AKEL heyetinin, gerek 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gerekse TDP ile gerçekleştirdiği görüşmelere yer verirken Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetinin, temaslarında Kıbrıs sorunu ile Orta Doğu meselelerini ele aldığını yazdı.

Politis gazetesi, ilgili haberi “Diyalog İçin Koordinasyon Çabası” şeklinde verirken Haravgi gazetesi “AKEL ve TDP, Gazze ve Kıbrıs Sorunuyla İlgili Ortak İnisiyatif Üstleniyor-AKEL’den Mustafa Akıncı ve Toplumcu Demokrasi Partisiyle Ayrı Ayrı Görüşmeler” başlıklarını kullandı.