AKEL’in, İsrail’in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aleyhindeki saldırılarının insanlık için tehdit olduğunu açıkladığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, İsrail’in yalnızca Orta Doğu’yu kana bulamakla kalmayıp, artık silahlarını BM’ye de doğrulttuğunu ve tarihte ilk kez BM’ye saldıran İsrail’in ölümcül öfkesinin, insanlık açısından tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Habere göre AKEL, İsrail’in bu cesareti ve gücü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği’nin (AB) sistematik şekilde yaptığı milyarlarca euroluk silah desteğinden aldığını belirtti.

İsrail’in giderek artan ve artık BM’yi hedef alan saldırılarını kınayan AKEL, Hristodulidis Hükümetini de bu saldırılara kayıtsız kalmakla eleştirdi.

AKEL, Hristodulidis Hükümeti’nin ne Filistin halkına yapılan soykırımı, ne Lübnan’ın işgalini, ne de BM’ye yapılan saldırıyı kınadığını ifade ederek, er ya da geç bu kayıtsız tutumu önünde bulacağını belirtti.