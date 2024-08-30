Haravgi’nin haberine göre AKEL tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in, ABD’nin ve AB’nin silah sağlaması ve koruması ile Gazze’yi yerle bir etmeye devam ederken Batı Şeria’ya da saldırmasının “Filistinlilere kendi topraklarında etnik temizlik planı olduğunu ispatladığı” görüşü ortaya konuldu.

Açıklamada, Hristodulidis hükümetinin geriye kalanının İsrail devletinin “Uluslararası hukuku, BM kararlarını ve Lahey Uluslararası Mahkemesi emirlerini çiğnemeye ve soykırım uygulamaya devam etmesine karşı suskunluğunun, ülke tarihinin kara sayfalarına geçeceği” uyarısında bulunuldu.

AKEL, Rum yönetimine, “Kan dökülmesine, savaşa ve İsrail’in işgal ve kolonizasyonuna son verilmesini, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları ile bağımsız bir Filistin devletinin ilan edilmesi ile iki devlet çözümü bulunması kurulması ve isteyen uluslararası toplumla aynı safa geçme" çağrısı da yaptı.