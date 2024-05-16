AKEL ile Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE) dün, ekonomi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, KEVE Başkanı Stavros Stavru ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, AKEL’in ekonomiye her zaman gelişmiş ülke, gelişmiş devlet ve gelişmiş sosyal devlet anlayışıyla yaklaştığını ve gelişmiş bir sosyal devlet için, güçlü ve dinamik bir ekonominin olması gerektiğini söyledi.

Habere göre Stefanu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, çözümün daimi barış ile istikrar getireceğini ve bunun da, ekonomi ile toplum için önemli unsurlar olduğuna işaret etti.

Gazete, Stefanu ile Stavru’nun görüşmesinin yapıcı ve verimli bir ortamda gerçekleştiğini kaydederek, Stefanu’nun KEVE ile diyalogun devam edeceğini ve KEVE ile vergi reformuyla ilgili yeni bir görüşme yapacağını söylediğini yazdı.