Sigma TV’nin Güney Kıbrıs’ta eşzamanlı yapılacak yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik yaptırdığı, partilerin gücü ve seçmenin oy verme niyetinin ölçüldüğü anketten AKEL ile DİSİ’nin birincilik için yarıştığı, ELAM’ın üçüncü parti olduğu sonucu çıktı.

Alithia ve diğere göre anket Sigma TV adına Prime Consulting ltd tarafından, 14-23 Mart döneminde Güney Kıbrıs genelinde oy verme hakkına sahip 18 yaş ve üzeri bin 82 kişi arasında yapıldı.

Bugün oy verilecek olsa DİSİ ve AKEL yüzde 19’la birincilik için yarışırken, ELAM yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. Onu yüzde 9 ile DİSİ, yüzde 3 ile EDEK, yüzde 2 ile DİPA Ekologlar ve Volt takip etti. Seçmenin yüzde 17’si henüz kararını vermediğini, yüzde 6’sı sandık başına gitmeyeceğini söyledi.

AP seçimi bugün yapılsa seçmenin hangi partiye oy vereceği sorgulandığında da sıra değişmiyor. DİSİ ile AKEL yüzde 20,5 ile başa baş giderken onları yüzde 11 ile ELAM takip ediyor. DİKO yüzde 10, EDEK DİPA Ekologlar ve Volt yüzde 2’de kalıyor.

Partilerin saflarına çekme/toparlama açısından AKEL yüzde 77 ile birinci, ELAM yüzde 75 ile ikinci, DİSİ ve DİKO da yüzde 60 ile üçüncü sırada yer alıyor.