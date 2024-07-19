Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi, hükümetin hellim konusunda bir yol haritasına karar vermesini istedi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre küçükbaş hayvan üreticilerinin örgütlü olduğu bir grupla dün bir görüşme yapan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, açıklamasında hükümetin hellimle ilgili kararların uygulanması için 2029 yılına kadar bir yol haritasına karar vermesini istedi.

Gazeteye göre küçükbaş hayvan üreticileri ise yaptıkları açıklamada yetkili bakanlığın süt kotasının yıldan yıla artırılması konusunda radikal önlemler almaması halinde, buna dinamik bir şekilde tepki göstereceklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretimini “acı verici bir hikaye” olarak da tanımlayan Stefanu, var olan kararlara göre MİK ürün olarak hellimin 2029 yılına kadar ağırlıklı olarak koyun ve keçi sütünden üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.