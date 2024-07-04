AKEL Rum Hükümeti’ne, Birleşmiş Milletlere (BM) karşı "külhanbeyi tavırlar" sergilemekten kaçınma çağrısında bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, AKEL’in yazılı açıklama yaparak, BM’nin “Kıbrıs halkının haklarını talep edebileceği tek platform” olduğuna vurgu yaptı ve geçmişte de BM ile bazı çatışmalar yaşandığını ancak bunun, hiçbir sonuç getirmediğini anımsattı.

Habere göre AKEL, hedefin BM ve yetkilileriyle çatışmak değil, uzlaşmak olması gerektiğine işaret ederek, herkesi Kıbrıs sorunundaki büyük resme odaklanmaya da davet etti.

AKEL, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın uzaması veya yeni bir başarısızlık yaşanmasının, hem Kıbrıs hem de gelecek nesiller için çok tehlikeli olacağını söyledi.

-Tornaridis Maraş raporundan memnun

Öte yandan Alithia gazetesi ise, DİSİ Meclis Grup Sözcüsü ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kıbrıs Delegasyonu Başkanı Nikos Tornaridis’in, İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun Maraş raporundan memnun olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre Tornaridis, AKPM’nin Türkiye’yi "Maraş’taki yasadışı eylemlerinden vazgeçmeye ve Maraş’ı yasal sakinlerine iade etmeye çağırdığını" kaydederek, raporda Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ve Türkiye’nin tek yanlı eylemleriyle ilgili ifadelerin de yer aldığını söyledi.

Haberde Tornaridis'in raporda adadaki bölünmenin tüm Kıbrıs halkının aleyhinde olduğundan ve Doğu Akdeniz' deki istikrarın her an bozulabileceğiden bahsedildiğini söylediği de yer aldı.