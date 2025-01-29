AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu  bazı temaslarda bulunmak amacıyla dün Londra’ya gitti.

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Haravgi gazetesi Stefanu’nun, Londra’da İngiliz yetkililerin yanı sıra İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlarla bir araya geleceğini ayrıca AKEL İngiltere’nin geleneksel olarak düzenlediği baloya katılacağını yazdı.

Habere göre Stefanu temasları kapsamında Birleşik Krallık Avam Kamarası “Kıbrıs ile ilgili Partiler Arası Grup (CYP - APPG) ile bugün yemekte bir araya gelecek.

Stefanu yarın ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı Akdeniz Masası Şefi Alison Kemp ile görüşecek.

Gazete Stefanu’ya Londra seyahatinde  AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis ile AKEL Merkez Komite ve Kıbrıs Masası üyesi Stavri Kalopsidiotu’nun eşlik ettiğini de yazdı.

Kaynak: rss