AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile İspanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’un dün bir araya geldiği ve görüşmede Orta Doğu’daki durum ile Kıbrıs sorununun ele alındığı haber verildi.

Yapılan görüşmede, bölgedeki ve Avrupa’daki durumun ele alındığını yazan Haravgi gazetesi, görüşmede, izlenen politikaların çifte standart temelinde olmaması ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulması temeline dayanması gerektiğinin vurgulandığını iletti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünün sağlanması için, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, BM himayesine yeniden başlaması gerektiğine işaret etti.