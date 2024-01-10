AKEL, DİSİ ve DİKO, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçen Pazar günü Rum basınında yer alan röportajında “Türkiye ile doğal gazı görüşmeye hazır olduklarını ancak görüşmenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında olması gerektiği” şeklindeki görüşüne destek verdi.

Politis'e göre Ulusal Konsey toplantısında Kombos’un açıklamalarını gündeme getiren AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, çıkmazın aşılması için bu öneriyi gerek eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerekse şu anki Rum Yönetimi Başkanına ilettiğini belirtti.

“Politis” radyosuna açıklamalarda bulunan DİSİ Basın Sözcüsü Ksenia Konstantinu, Dışişleri Bakanı Kombos’un ortaya koyduğu temele katıldıklarını söyledi. “Böylesi bir görüşmenin dün başlaması gerekirdi” diyen Konstantinu, Kıbrıs Türk toplumunu ilgilendiren bir başka unsurun da bulunduğunu ve Türkiye’nin hiçbir durumda Kıbrıslı Türklerin vasisi olmayacağının garanti altına alınması gerektiğini savundu.

DİKO Başkan Vekili Hristiana Erotokritu da yaptığı açıklamada, Kombos’un görüşüne olumlu yaklaşırken Türkiye’nin bu öneriyi kabul etmesi durumunda bunun olumlu bir gelişmeyi teşkil edeceğini belirtti. Erotokritu açıklamasında ayrıca TC Dışişleri Bakanının, İsrail ve Lübnan’ın uyguladıkları modelde, Kıbrıs sorununun çözümünden önce enerji konularının görüşülmesi önerisinin de tuzağı teşkil ettiğini ileri sürdü.