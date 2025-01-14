Haravgi gazetesi, AKEL’den dün yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporlarına dair değerlendirmelerde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre AKEL’in açıklamasında özetle, raporlarda Kıbrıs sorununun çözümünün temeline, iki toplumlu iki kesimli federasyona net şekilde değinilmemesinin endişe verici ve tehlikeli olduğu iddiasında bulunularak “müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden devam etmesi, müzakere kazanımlarının bütünüyle korunması ve Guterres Çerçevesi’ne de yer verilmemesinin de endişe verici olduğuna” vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs sorununun çözüm temelinin “Erdoğan-Tatar’ın egemen eşitliğine ve iki devletli çözüme dönüştürülmesinin kabul edilmeyeceği” ifade edildi.