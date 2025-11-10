Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 87’nci ölüm yıl dönümünde, sevgi, saygı, özlem ve minnetle andıklarını belirtti.

Yurtsever, 10 Kasım mesajında, tüm çağların en büyük lideri ve önderi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz olduğunu kaydederek, bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, GAÜ’den yüksek sesle dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Serdar Yurtsever, cumhuriyetin kazanımlarının kaybını asla kabul edemeyeceklerini de ifade etti.