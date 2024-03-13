Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren kütüphaneler Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri kapsamında bu hafta, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Dr. Bülent Dizdarlı, Dr. Sonay Bozer, Dr. Sumru Akçaba, Dr. Mücahit Akçaba, Hemşire Sabahat Orkun ve Hemşire Ayşe Kılıç’ı konuk ediyor.

"Tıp Doktorlarımıza Vefa" başlığıyla, 14 Mart Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak sohbet toplantıları kapsamında Dr. Bülent Dizdarlı Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de, Dr. Sonay Bozer Girne Halk Kütüphanesi’nde, Dr. Sumru Akçaba ile Dr. Mücahit Akçaba Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde, Hemşire Sabahat Orkun Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde ve Hemşire Ayşe Kılıç da İskele Halk Kütüphanesi’nde konuk olacak.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu açıklamasında 14 Mart Tıp Bayramı’nın tüm tıp camiasına kutlu olmasını dileyerek, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri kapsamında emekli tıp doktor ve hemşirelerini kütüphanelerde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Kültür Dairesi’nin Perşembe Sohbetleri etkinliğini ilk kez 2022 yılında başlattığını hatırlatan Zaimağaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamak amacıyla sohbet toplantılarını 7 Mart tarihinde Tıp Doktorlarına Vefa adıyla yeniden başlattıklarını belirtti.

Etkinlik kapsamında mart ayı boyunca, perşembe günleri, emekli doktor ve hemşireleri, anı ve deneyimlerini paylaşmak üzere, kütüphanelere konuk ettiklerinin altını çizen Zaimağaoğlu, geçtiğimiz hafta Kültür Dairesi bünyesindeki kütüphanelerde Dr. Alsev Tunalıer, Dr. Arif Albayrak, Hemşire Nuriye Ertürk, Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Dr. Hasan Topal, Dr. Kıvanç Buhara ve Dr. Ayten Berkalp’i okurlarla buluşturduklarını bildirdi.