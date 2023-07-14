Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile 95 ve 98 oktan benzine 55 kuruş, eurodiesel ve gazyağına 97 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları, 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 26,05 TL; 98 oktan benzin 26,60 TL; eurodiesel 24.11 TL; gazyağı 24.11 TL’den satılacak.