Güney Kıbrıs’ın akaryakıt rezerv miktarı ve akaryakıt temin yollarında herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Filistin-İsrail çatışmaları sebebiyle akaryakıt sorununun baş gösterebileceği endişeleri üzerine dün bir açıklamada bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Güney Kıbrıs’ın akaryakıt temininde şu anda herhangi bir sorun olmadığını, sorun yaşansa dahi 90 gün yetecek akaryakıt rezervinin bulunduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre, Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın akaryakıt ihtiyacının yüzde 70’inin Yunanistan, yüzde 30’luk kısmının ise İsrail’den karşılandığını belirterek, şu ana kadar İsrail’den akaryakıt edinme yönünde bir sıkıntı ortaya çıkmadığını vurguladı.