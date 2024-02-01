Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Resmî Gazetede dün yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 95 oktan benzinin litresi 31.21 TL’den 32.21 TL’ye; 98 oktan benzinin litresi 31.77 TL’den 32.77 TL’ye; Euro Dizelin litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye; gazyağının litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi
95 Oktan Benzinin Fiyatı 32.21 TL’ye Yükseldi
Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Resmî Gazetede dün yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 95 oktan benzinin litresi 31.21 TL’den 32.21 TL’ye; 98 oktan benzinin litresi 31.77 TL’den 32.77 TL’ye; Euro Dizelin litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye; gazyağının litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye yükseldi.
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