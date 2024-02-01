Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş Bölgesi’nde Hasar Gören Seraları Ziyaret Etti Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş Bölgesi’nde Hasar Gören Seraları Ziyaret Etti

Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Resmî Gazetede dün yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 95 oktan benzinin litresi 31.21 TL’den 32.21 TL’ye; 98 oktan benzinin litresi 31.77 TL’den 32.77 TL’ye; Euro Dizelin litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye; gazyağının litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye yükseldi. 