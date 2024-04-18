Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve İran’ın önemli bir petrol üreticisi olması sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasından endişe edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Orta Doğu’da yaşanan gerilimler sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artış gözlemlendiğini, bu artışın, İran’ın dördüncü büyük üretici olması sebebiyle daha da fazlalaştığını belirterek Güney Kıbrıs’ta 1 Nisan tarihinden düne kadarki süre zarfında benzin fiyatlarında 14.7 sent artış gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta akaryakıta verilen devlet desteğinin 1 Nisan itibarıyla kaldırıldığını da hatırlatırken şu anda benzinin ortalama 1,558 Euro, mazotun 1,605 Euro ve gazyağının 1,132 Euro’dan satıldığını aktardı.