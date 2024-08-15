Akaryakıt fiyatlarında 1 TL’lik indirim yapıldı. Yeni rakamlar bugünden itibaren yürürlükte…

95 oktan benzinin litresi 37.45 TL’den 36.45 TL’ye, 98 oktan benzinin litresi 38.45 TL’den 37.45 TL’ye, Euro Dizel ve Gazyağının litresi 35.95 TL’den 34.95 TL’ye düştü.

Akaryakıt fiyatlarını düzenleyen 2024 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Yeni rakamlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Akaryakıt fiyatları en son 17 Nisan’da düzenlenmişti.