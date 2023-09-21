Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında BM Genel Kurulu çerçevesinde yapılan ikili görüşme Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi, “İyi Bir Ortam ve Vilnius’tan Bir Adım Daha İleri” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında New York’ta yapılan görüşmeye yer verdi.

Gazete, Miçotakis ve Erdoğan’ın dünkü görüşmede, son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasındaki olumlu ortamın korunması konusuna yoğunlaştıklarını belirtti. Yunan basınında çıkan haberlere göre ise, Yunan hükümetinden bir kaynağın, “Vilnius’tan bir adım öteye gittik ancak Lahey henüz çok uzakta” açıklamasında bulunduğunu aktardı.

Haberde, görüşme sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya da geniş yer verilirken, söz konusu açıklamada, iki liderin görüşmede Kıbrıs sorununa değinip değinmediklerine ise yer verilmediği vurgulandı.

Haber Alithia'da “Miçotakis ve Erdoğan’dan Yol Haritası Anlaşması – Mülteciler Konusunda İşbirliği – Kıbrıs Sorununa Hiç Değinme Yok”; Haravgi'de ise “Yunanistan-Türkiye Yüksek Komisyonu 7 Aralık’ta” başlığıyla yer aldı.