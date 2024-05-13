Ülkenin toplam yatak kapasitesinin yüzde 15’ine denk gelen 5 bin yataklı Baf'taki 12 büyük otelin büyük çoğunluğunun İsrailli şirket ve işadamlarının oluşturduğu yabancılara satıldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Baf Bölgesi Başkanı Evripidis Loizidis, otellerin yabancıların, özellikle de İsraillilerin eline geçmesi eğiliminin devam ettiğini ve birkaç yıl içerisinde Baf’taki otellerin büyük çoğunluğunun yabancıların eline geçeceğinden endişe duyulduğunu söyledi.

Haberde, son dönemde el değiştiren 4-5 yıldızlı otellerin Baf, Yeroşibu, Pegia ve Poli Hirsofu’da olduğu kaydedildi.