Polis, Lefkoşa’da dün bir iş yerinde Ahmet Keskin’i ayağından yaralayarak, yaklaşık iki saat sonra Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklanan şahsın M.L. (E-25) olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında yapılan geniş çaplı aramada olay yerinde; bir boş kovan, zanlının olayda kullandığı tabanca, şarjör ve içesinde bulunan 8 canlı mermi, olay yerinin yakın çevresinde ise; zanlının olay anında giydiği ceket ve şapka bulundu.

Olayda yaralanan Ahmet Keskin ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat ardından, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin, zanlı M.L. (E-25) hakkındaki soruşturması devam ediyor.