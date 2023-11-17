Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasındaki görüşmelerde yaşanan çıkmazla ilgili haberler, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Rum Yönetimi'nin Chevron şirketiyle olan işbirliğinin mahkemeye intikal etmesine veya çöp tenekesine atılmasına izin verme lüksü bulunmadığını yazan Alithia gazetesi, böyle bir senaryonun önlenmemesi halinde, söz konusu yatakta bulunan doğal gazın değerlendirilmesinin imkânsız hale gelebileceğine işaret etti.

Gazete, geçmiş yıllarda Afrodit yatağıyla ilgili sözleşme ve yatağın geliştirilmesiyle ilgili dönüm noktaları konusunda rol oynamış uzmanların da birçok sebepten ötürü çıkmazdan kaçınılması gerektiğine işaret ettiklerini ekledi.

Aynı kişilerin (uzmanların) Enerji Bakanlığı ile Chevron şirketi arasında süren anlaşmazlığın değerli bir zamana mal olduğu tespitinde bulunduklarını da yazan gazete, Enerji Bakanlığının, gönderdiği mektuba şirket tarafından 20 Kasım tarihine kadar yanıt verilmesini beklediğini ekledi.