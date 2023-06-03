Alithia’nın “Afrodit’ten Mısır’a… Şirketler Konsorsiyumu Papanastasiu’nun Vaadini Doğrulamadı” başlıklı haberinde Yorgos Papanastasiu, Rum “Bilimler Akademisi Enerji Komitesi”nin 31 Mayıs’ta düzenlediği panelde 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağının lisans sahibi şirketin, sözleşmeden kaynaklı yükümlülükleri uyarınca önemli inkişaf kararları alması gerektiği için 2023’ün “Afrodit” yatağı açısından dönüm noktası olacağını söyledi.

Papanastasiu Chevron, Shell ve NewMed şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumun, Chevron’un Noble Energy şirketini satın aldıktan sonra revize ettiği, Afrodit yatağının inkişaf planını Rum Enerji Bakanlığı’na sunduğunu açıkladı.

Papanastasiu’nun, lisans sahibinin inkişaf planını, Afrodit yatağının Mısır gibi başka altyapılar ile işbirliği değerlendirilerek iyileştirmek maksadıyla revize ettiğine işaret ettiğini yazan gazete “yani Papanastasiu’nun, doğal gazın Kıbrıs MEB’inden, özellikle Afrodit yatağından da geleceğine dair önceki açıklaması doğrulanmıyor” ifadesini kullandı.

Habere göre bakanlığının, lisans sahibinin sunduğu öneriyi, karşılıklı kabul edilebilir ortak bir metin haline getirmek için dikkatle inceleyeceğini, nihai kararı Rum yönetiminin vereceğini kaydeden Papanastasiu “konsorsiyum Afrodit’te değerlendirme/teyit sondajına başladı. Yaz ortalarında tamamlanacak kazının önemli bilgiler vermesi bekleniyor” dedi.

Rum Bakan, Doğal gaz fiyatlarının özellikle Avrupa’da benzeri görülmemiş düzeyde arttığını bunun da sözde Rum MEB’indeki yataklardaki doğal gazın değerlendirilmesine elverişli ortam yarattığını belirtti. “Açılan bu fırsat penceresi çok uzun açık kalmayacak bu nedenle arama programımızı ve mevcut ve gelecekteki doğal gaz keşiflerimizi hayata geçirmek için MEB’imizde faaliyet gösteren şirketlerle işbirliği içerisinde süratle ve kararlılıkla hareket etmeliyiz” diye ekledi.

Papanastasiu gelecek sondajlara değinirken ENI ve TotalEnergies konsorsiyumunun 2023 sonlarında veya 2024 başlarında “Kronos” yatağında teyit sondajı yapma niyetinde olduğunu, geriye kalan lisans sahiplerinin ise önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde araştırma programlarını yürüteceklerini belirtti.

Rum yönetiminin enerji stratejisini yeniden tayin ettiğini ve sektördeki şirketlere, Doğu Akdeniz’deki yataklardan ve belki Rum yataklarından Güney Kıbrıs’a elektrik üretiminde kullanmak ve ihraç etmek üzere sıvılaştırmak maksadıyla boru ile doğal gaz ithali önerdiğini belirten Papanastasiu bu doğal gazın, Avrupa’dakinden çok daha ucuz olan bölgemiz fiyatlarından sağlanacağını ekledi.

Yorgos Papanastasiu İsrail ile bu konuda ve geçen pazartesi ve Salı günleri Lefkoşa’nın Rum kesiminde sektör şirketleriyle gerçekleştirilen atölye toplantısında yaptığı istişarelere de değindi. Papanastasiu “katılımcıların ilk tepkisi olumluydu, yakın samanda somut görüş ve önerilerle gelmelerini ve böyle bir argümana resmen katılma talebinde bulunmalarını bekliyoruz” dedi.

Haravgi’nin “Enerji Bakanı Kıbrıs’ın AB’nin Enerji Güvenliği İçin Anahtar Olabileceğini Söylüyor” başlıklı haberine göre Papanastasiu dün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’den Avrupa piyasalarına Mısır üzerinden koridor olduğuna işaret ederek Güney Kıbrıs’ın pekala “Avrupa Birliği’nin enerji güvenliği için anahtar olabileceğini” söyledi.

Papanastasiu dün bir araya gelerek Enerji alanındaki gelişmeler hakkında bilgi verdiği Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın Avrupa’nın enerji güvenliği anahtarı olabilmesi için “bu altyapıların inşasını haklı kılacak miktarda doğal gazı olan müttefiklere ihtiyacımız var ve şirketlerin de bu alana yatırım yapmaya hazır olması lazım” dedi.