ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) iş birliğiyle kurulan Afet Merkezi (AFMER), Kuzey Kıbrıs’ta deprem, sel ve taşkın başta olmak üzere afet risklerinin bilimsel yöntemlerle izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması amacıyla çalışmalarına başladı.

İMO’dan yapılan açıklamada, AFMER’in yerel ölçekte veri üretimini güçlendirmeyi, erken değerlendirme ve risk azaltma çalışmalarına katkı sağlamayı ve ilgili kurumlarla karar vericilere teknik destek sunmayı hedeflediği belirtildi. Merkezin uygulama ve araştırma alanlarında faaliyet göstereceği vurgulandı.

AFMER Yürütme Kurulu ile İMO Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, merkezin yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Toplantıda, deprem, sel ve taşkınlara yönelik veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerinin ilerlediği kaydedildi.

METEOROLOJİ İSTASYONLARI ÇEVRİM İÇİ TAKİBE BAŞLADI

Dikmen Belediyesi’nin desteğiyle Kömürcü ve Dikmen meteoroloji istasyonlarının kurulumlarının tamamlandığı, teknik ekipler tarafından sistem entegrasyonlarının yapıldığı ve istasyonların çevrim içi izleme altyapısına dahil edildiği ifade edildi. Kurulan sistem sayesinde yağış verilerinin anlık olarak takip edildiği; bu verilerin taşkın risklerinin değerlendirilmesinde kullanılacağı aktarıldı.

23 DEPREM İSTASYONUNDAN EŞ ZAMANLI VERİ ALINIYOR

Deprem çalışmalarına ilişkin açıklamada ise, KKTC genelinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından TÜBİTAK 1001–109Y346 ve EU-CRIS 2007/172-607 projeleri kapsamında kurulan 23 kuvvetli yer hareketi istasyonundan eş zamanlı veri alındığı bilgisi paylaşıldı.

“TAŞKIN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” RAPORU SUNULDU

İMO ve AFMER heyeti ayrıca Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, 8–9 Aralık 2025’te Gönyeli’de meydana gelen taşkınlara ilişkin “Taşkınların Analizi ve Çözüm Önerileri” raporunu sundu. Görüşmede, AFMER’in bilimsel ve mühendislik temelli yaklaşımının afet risklerinin azaltılmasındaki önemine dikkat çekildi.