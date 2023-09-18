Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Adli Yıl bugün düzenlenen törenle başladı.

2023-2024 Adli Yıl başlangıcı için Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, avukatlar ve diğer yetkililer katıldı.

Törene ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay ve Danıştay temsilcileri de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik yaptı. Törende ayrıca KKTC Barosunu Temsilen Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı, Başsavcı Sarper Altıncık ve Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre de konuştu.