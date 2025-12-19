Lefkoşa’da dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kurt Kapanı Operasyonu” kapsamında, B.S.G’nin (K-41) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilo ağırlığında hintkeneviri bulundu.

Aynı operasyon çerçevesinde B.S (E-26) ile Y.A’nın (E-26) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Toplam 5 kilo uyuşturucu madde emare olarak alınırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Yedidalga’da uyuşturucu…

Yedidalga’da, dün aynı saatlerde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen T.S.M (E-30), polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu paketi yere attı.

Pakette yapılan incelemede yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Emare olarak alınan maddeye ilişkin şahıs tutuklandı.

-Resmî evrak sahteleme ve sahtekârlıkla kayıt temini…

Gazimağusa’da 25 Ağustos’ta Ö.B.A’nın (K-45) bir sağlık şirketinde, başka bir şahsa ait yüzde 50 hisseyi devralmak maksadıyla, hisse sahibinin imzasını taklit ederek sahte evrak düzenlediği ve Vergi Dairesi ile Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Zanlının konu hisseleri sahtekârlıkla devraldığı da belirlendi.

Ö.B.A. Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-Hayvan kaçakçılığı ve askeri yasak bölgeyi ihlal…

Güvercinlik köyünde dün 18.30 sıralarında, 1’inci derecede askeri yasak bölgede P.C’nin (E-35) kullanımındaki araçta bulunan 9 baş dana ile yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Aynı bölgede A.B (E-36) ile K.T’nin (E-41)’nin de söz konusu danaları araçlarına yükleyerek hayvan kaçakçılığı yaptıkları sırada suçüstü yakalandıkları bildirildi.

Zanlılar tutuklanırken, danalar emare olarak alındı.

-Lefkoşa’da bina açma ve hırsızlık …

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde önceki gün 05.30 sıralarında bir kaporta-boya şirketine girilerek, dolapta muhafaza edilen toplam 34 bin TL nakit para, 99 bin TL meblağlı çek yaprağı, 21 bin 500 TL meblağlı çek yaprağı, bir boş çek yaprağı ve çelik kasa çalındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada H.P (E-47) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

-Müstahdem tarafından hırsızlık…

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda paketçi olarak çalışan A.M.T’nin (E-27), dün işyeri adına yaptığı satışlardan elde ettiği toplam 8 bin 545 TL nakit parayı işyerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği belirlendi.

Zanlı tutuklandı.

-Girne’de hırsızlık…

Girne’de 12 Aralık'ta bir araç park yerindeki oturma bankı üzerinde unutulan bir şahsa ait çanta içerisindeki toplam 11 bin 200 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada O.D.(E-36) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Sahtekârlıkla mal temini ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu…

İskele’de 13 Kasım’da E.H (E-60), H.K (E-37) ve B.G’nin (E-41) karşılığı olmadığını bildikleri halde 5 milyon 800 bin TL meblağlı sahte çek düzenleyerek üç aracı sahtekârlıkla temin ettikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, konuyla bağlantısı olduğu belirlenen İ.L (E-47) ve M.D’nin (E-22) de dün tutuklandığı belirtildi.

Aynı gün Kumyalı’da M.D’nin evinde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 79 adet torpil ve 2 karton paket bulundu.

Emare olarak alınan patlayıcı maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.

-Lefkoşa’da araca kasti hasar…

Lefkoşa’da 13 Aralık’ta Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde park halinde bulunan bir araca, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen sivri uçlu bir cisimle çizilmek suretiyle hasar verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada T.K (E-44) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı…

Polis ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak bulunan 4 kişi tutuklandı.

Şahısların aleyhinde yasal işlem başlatıldı.