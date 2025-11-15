Esentepe’de 75 yaşındaki J. D. Saxton evinde ölü bulundu

Esentepe’de dün saat 15.30 sıralarında John David Saxton (E-75), evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini bildirdi.

-Gazimağusa’da sahte ehliyet ve mermi tasarrufu: 23 yaşındaki sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da dün gece 02.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle durdurdukları araç sürücüsü S.B’nin (E-23) üzerinde bir adet 7.65 mm çapında canlı mermi buldu.

Yapılan ileri soruşturmada şahsın polise ibraz ettiği sürüş ehliyetinin de sahte olduğu tespit edildi.

S.B. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de eşini darp edip bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı

Gönyeli’de dün sabah 07.30 sıralarında bir evde yaşanan tartışmada A.S.G.A (E-35), eşi A.F.M.A’yı (K-42) evden çıkmasını engellemek için kapıyı kilitleyerek zorla alıkoydu.

Şahsı darp eden A.S.G.A, daha sonra kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla eşini tehdit etti.

Polis tarafından tespit edilen A.S.G.A tutuklandı.

-Gaziveren’de izinsiz çakıl aldığı sırada suçüstü yakalandı

Gaziveren’de dün 10.30 sıralarında D.Ç (E-35), yetkili makamdan izni olmadan kullanımındaki dozerle araziden aldığı çakılı iki kamyona yüklerken suçüstü yakalandı.

D.Ç’nin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

-İskele’de trafik polisine küfür eden ve çevreyi rahatsız eden kişi tutuklandı

İskele-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Long Beach Çemberi’nde dün gece 01.00 sıralarında K.O (E-37), 254 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada görevli trafik polisine küfür ederek çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmaksızın ikamet eden 4 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.