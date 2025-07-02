Gazimağusa’da 52 yaşındaki Elvan Karaoğulları ile Bahçeli’de 75 yaşındaki Peter Howard Seddon yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.30 sıralarında Gazimağusa’da yaşayan 52 yaşındaki Elvan Karaoğulları, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bahçeli’de sakin 75 yaşındaki Peter Howard Seddon ise dün saat 14.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahında hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Karaoğulları ve Seddon’un ölüm sebeplerinin yapılacak otopsi ile tespit edileceği belirtildi.

- Otopsi sonuçları açıklandı

Öte yandan polis, daha önce Girne’de yaşanan iki ani ölümle ilgili otopsi sonuçlarının da belli olduğunu duyurdu.

Girne’de 28 Haziran’da ikametinde ölü bulunan 79 yaşındaki Ian George Randall Mailly’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.

29 Haziran’da Girne Atatürk Caddesi üzerinde yürürken aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yaşamını yitiren 71 yaşındaki Şükrü Avcıoğulları’nın ise otopsisinde ölüm nedeninin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu belirlendi.