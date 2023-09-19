Gençlik Dairesi’nden Gençlere Yüzme Kursları Gençlik Dairesi’nden Gençlere Yüzme Kursları

Dün saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa’daki bir özel hastanede tedavi gören Mangongolo luntelamo Michee (E-22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.