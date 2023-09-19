Dün saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa’daki bir özel hastanede tedavi gören Mangongolo luntelamo Michee (E-22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.
Acı haber! 22 yaşındaki genç kurtarılamadı
Dün saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa’daki bir özel hastanede tedavi gören Mangongolo luntelamo Michee (E-22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.
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