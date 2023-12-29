Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs için Avrupa Vatandaşı Ödülü'nü aldı ve Brüksel'de bir dizi savunuculuk toplantıları düzenledi.

İki dernek tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Accept LGBTI Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin, Avrupa Parlamentosu'nda yer alan törende Avrupa Vatandaşı Ödülü’nü aldığı belirtildi.

Açıklamada, “bu prestijli ödül, her iki kuruluşun Kıbrıs'ta eşitliği teşvik etme, birliği destekleme ve LGBTİ+ haklarını savunma konusundaki kararlı bağlılığını takdir etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ödül töreninin ardından Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin, Brüksel’de kilit paydaşlarla bir dizi savunuculuk toplantıları yaptıkları da belirtildi.

Accept LGBTI Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği, yaptıkları ortak açıklamada ayrıca, 2024 yılının başlarında bir ortak uzlaşı metni imzalayarak iş birliklerini geliştirme planlarını da ifade etti.