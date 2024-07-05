ABD’ye vize uygulamasının kaldırılması şartlarıyla ilgili yasa tasarısının, Rum Meclisi’ne sunulduğu, tasarının, yaz tatili sonrasında incelenmesinin beklendiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum yönetiminin ABD Vize Muafiyet Programı’na (Visa Waiver Programme) katılımının ön şartlarının uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısıyla, Anayasa’nın 169/2 maddesi uyarınca ABD hükümeti ile 17 Haziran 2024’te Washington’da imzalanan seyahat bilgilerinin kullanılmasıyla ilgili iş birliği anlaşmasının onanması hedefleniyor.

Söz konusu anlaşma, iki taraf arasında seyahat bilgilerinin değerlendirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi ve teati edilmesi iş birliğine ve uluslararasında seyahat eden ve anlaşmaya taraf ülkelerden birinin güvenliği için tehdit oluşturabilecek kişilerin saptanması için tehlike değerlendirmesi yapılmasına çerçeve getiriyor.