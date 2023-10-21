ABD hükümetinin, Güney Kıbrıs’ta görev yapan büyükelçilik mensupları için 8 konut inşa etmek üzere Strovolo belediyesi sınırları içerisinde taşınmaz mal satın alacağı bildirildi

Filelefheros’un haberine göre Rum Bakanlar Kurulu, Çarşamba günkü toplantısında, ABD hükümetinin, diplomatik personeli için Strovolo Belediyesi’ne bağlı “Hriseleusa” Mahallesi, “Martu” mevkiinde 3 bin 168 metrekare arazı satın almasına ve üzerine 5 milyon Euro değerinde 8 konut inşa etmesine onay verdi. Bakanlar Kurulu kararı ABD hükümetinin vergi ve diğer hakları ödemekten muaf tutulmasını da öngörüyor.