ABD’den bir uzmanlar heyetinin, gezi ya da iş maksadıyla ABD’ye gidecek Güney Kıbrıs vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıracak VWP (Visa Waiver Proram) programını sahada sınamak üzere Güney Kıbrıs’ta olduğu haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD’nin bu siyasi kararının, Güney Kıbrıs’ı Amerikalılar için güvenli ülkeler listesine ekleyecek, iki taraf arasındaki ilişkileri yükseltecek ve çeşitli alanlarda iş birliği fırsatları açacak “önemli bir istasyon” olduğunu yazdı.

Amerikalı uzmanların Güney Kıbrıs ziyaretinin zamanlama açısından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ülkeye yatırımcı çekmek maksadıyla ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ertesine denk geldiğine de dikkat çekilen haberde, Güney Kıbrıs’ın güvenli ülkeler listesine girmesinin, Amerikan şirketlerinin Güney Kıbrıs’a gidişini daha da kolaylaştıracağına dikkat çekildi.

Rum Yönetimi'nin, ABD makamlarının yüzde 3 olarak belirlediği reddedilen vize başvuru oranının yakalanması hedefini sağlamak üzere belirlenen kriterlerin, değerlendirilme yönteminden kaynaklı sorun çıkmayacağı kanaatiyle temkinli iyimser olduğu kaydedildi.

Habere göre, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada Amerikalı uzmanlar heyetinin, ABD’nin VWP programına muhtemel katılım süreci çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın güvenlik prosedür ve işleyişinin teknik değerlendirmesini yapacağı belirtildi.

ABD’ye meşru seyahatleri kolaylaştıran VWP programı çerçevesinde iş ya da gezi maksadıyla 90 güne kadar vizesiz ülkeye giriş olanağı sağladığı bilgisi verildi.