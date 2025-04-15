İsrail-Hayfa Ortak Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilisinin, Larnaka’daki Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (KSED) ziyaret yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, KSED’ten yapılan açıklamaya dayanarak, İsrail Ortak Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC) yetkilisinin, 8-10 Nisan tarihlerindeki ziyaret kapsamında KSED’in organizasyonu ve işleyişine yönelik bilgi aldığını yazdı.

Habere göre, İsrailli yetkili, ikili iş birliği konularının yanı sıra gelişim halindeki ortak programları da ele aldı.

İsrailli yetkili ayrıca 9-10 Nisan tarihlerinde KSED tarafından, çok uluslu “Argonaftis-2025” tatbikatı çerçevesinde koordine edilen iki arama-kurtarma senaryosunu da takip etti.

Gazete, “Argonaftis-2025” tatbikatı çerçevesinde geçen Cuma günü, arama ve kurtarma konularındaki Yunanistan-Güney Kıbrıs Ortak Komite toplantısının 24’üncüsünün de yapıldığını yazdı.