Rusya’ya yönelik yaptırımların ihlal edilmesine ilişkin olayların incelenmesinde Rum makamlarına yardımcı olacak ABD’li uzmanların Güney Kıbrıs’ta bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi. Habere göre, Letimbiotis, uzmanların Güney Kıbrıs’a geldiğini teyit ederken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili geçent ay “Cyprus Confidential” araştırmasına ilişkin basında çıkanların ertesinde yaptığı açıklamada, bu konularda tecrübesi bulunan yabancı uzmanların gelmesini talep ettiğini anımsattı. Letimbiotis, bu çağrıya olumlu yanıtın verildiğini ifade etti.

Öte yandan Alithia gazetesi ABD’den gelen beş kişilik heyetin bugün Rum polisi ile görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete, Letimbiotis’in FBI uzmanlarından söz ettiğini ancak polis ve Hukuk Dairesi’nin ABD’den gelen uzmanların FBI’dan olup olmadığı teyit etme konumunda olmadığını da belirtti.